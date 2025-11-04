EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger
04.11.25 06:10 Uhr
DOW JONES--Mit Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt verliert gegen 06.06 Uhr 91,0 Punkte auf 24.104,0. In den Handel gegangen war er mit 24.166,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.176,0 und das -tief bei 24.096,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 449 Kontrakte.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/flf
(END) Dow Jones Newswires
November 04, 2025 00:11 ET (05:11 GMT)