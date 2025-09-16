EUREX/DAX-Future im Verlauf im Plus

DOW JONES--Der DAX-Future startet höher in die neue Handelswoche. Der September-Kontrakt steigt um 73 auf 23.781 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.784 und das Tagestief bei 23.664 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.218 Kontrakte, das Handelsvolumen ist damit weiter unterdurchschnittlich. Im Verlauf tastete sich der Terminkontrakt an die Marke von 23.800 Punkten heran, an der er an den beiden vorherigen Handelstagen gescheitert war.

September 15, 2025 02:45 ET (06:45 GMT)