DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,94 +1,7%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.503 +0,7%Euro1,1588 -0,2%Öl67,80 +0,2%Gold3.331 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 CTS Eventim 547030
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX startet etwas leichter -- Asiens Börsen in Grün -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- NVIDIA stoppt wohl Zulieferer für H2O-KI-Chip in China
Top News
Air Liquide-Aktie etwas fester: Air Liquide plant Übernahme von DIG Airgas Air Liquide-Aktie etwas fester: Air Liquide plant Übernahme von DIG Airgas
Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX gibt zum Wochenschluss etwas nach Vor Powell-Rede in Jackson Hole: DAX gibt zum Wochenschluss etwas nach
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!

EUREX/DAX-Future im Verlauf knapp behauptet

22.08.25 08:35 Uhr

DOW JONES--Der DAX-Future tendiert am Freitag weiterhin stabil. Der September-Kontrakt verliert 25 auf 24.287 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.349 und das Tagestief bei 24.264 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 782 Kontrakte.

Wer­bung

Die Umsätze dürften zunächst niedrig bleiben, der Impuls am Nachmittag dann von der Rede von Fed-Chairman Jerome Powell ausgehen. Bisher zeichnet sich nicht ab, dass der DAX-Future seine Seitwärtsspanne zwischen 24.000 und 24.500 Punkten verlassen wird.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 02:35 ET (06:35 GMT)