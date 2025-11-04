DAX23.797 -1,4%Est505.610 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 -0,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.662 -2,0%Euro1,1517 ±-0,0%Öl64,05 -1,2%Gold3.998 -0,1%
EUREX/DAX-Future im Verlauf schwach

04.11.25 08:23 Uhr

DOW JONES--Der DAX-Future kommt am Dienstag bereits früh unter Druck. Mit Schwung ging es durch die 24.000er-Marke gen Süden, momentan sieht es nicht danach aus, dass der Rücksetzer bereits schnell wieder gekauft wird. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 306 auf 23.889 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.176 und das -tief bei 23.883 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.712 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 02:23 ET (07:23 GMT)