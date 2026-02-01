DAX25.076 +0,1%Est506.079 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +3,4%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.906 +1,8%Euro1,1758 -0,1%Öl71,49 -0,6%Gold5.039 +0,9%
EUREX/DAX-Future im Verlauf stabil

20.02.26 08:11 Uhr

DOW JONES--Der DAX-Future zeigt sich am Freitag im Verlauf stabil. Die Umsätze sind allerdings noch sehr gering, daher bleibt die Preisfindung gegen 9 Uhr abzuwarten. Am Mittag steht dann der kleine Verfall der DAX-Optionen auf der Agenda, hier könnte die 25.000er-Marke der zentrale Bereich werden. Der März-Kontrakt steigt um 8:02 Uhr MEZ um 68 auf 25.139 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.149 und das Tagestief bei 25.072 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 447 Kontrakte.

