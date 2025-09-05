EUREX/DAX-Future im Verlauf weiter knapp behauptet

DOW JONES--Weiter knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Mittwoch im vormittäglichen Handelsverlauf. Der September-Kontrakt notiert gegen 8.25 Uhr 7 Punkte niedriger mit 23.638,0. In den Handel gegangen war er mit 23.665,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.683,0 und das Tagestief bei 23.581,0 Punkten. Umgesetzt wurden rund 1.000 Kontrakte.

Die große strukturelle Seitwärtsbewegung seit Mai hat eine Unterstützung bei 23.000. Mit dem Fall unter 23.950 hat sich die Lage in der Seitwärtsbewegung eingetrübt. Seit dem 15. August ist der Markt im kurzfristigen Abwärtstrend mit einem ersten Widerstand um 24.000.

