ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax bröckelt vor US-Zinsentscheid

16.09.25 10:11 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem festeren Wochenauftakt hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag moderat nachgegeben. Der DAX notierte am Vormittag 0,4 Prozent tiefer bei 23.644 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen büßte 0,3 Prozent auf 30.388 Zähler ein. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent bergab.

Im Fokus steht die US-Notenbanksitzung, die am Dienstag beginnt und am Mittwoch mit der Zinsentscheidung endet. Dafür könnte es am Dienstag mit den Einzelhandelsdaten aus den USA noch einmal letzte konjunkturelle Impulse geben, die für den geldpolitischen Spielraum von Bedeutung sind. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich.

"Die Notenbank bringt den Ball ins Rollen - doch wie schnell er an Fahrt gewinnt, entscheiden Inflation und Konjunktur", bemerkte Marktanalyst Maximilian Wienke von eToro. Entscheidend sei aber nicht die September-Sitzung selbst, sondern die Signale für die Zeit danach. Auf Notenbankchef Jerome Powell laste ein enormer Druck, auch wegen eines Machtkampfs mit US-Präsident Donald Trump. Im Streit um die Entlassung der Fed-Vorständin Lisa Cook hat Trump in der Nacht auf Dienstag vor Gericht einen weiteren Rückschlag erlitten.

Aus Branchensicht waren die Aktien der Versicherer und Banken am wenigsten gefragt. So gehörten die Papiere von Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft), Hannover Rück, Allianz, Deutsche Bank und Commerzbank mit Verlusten zwischen 0,9 und 1,6 Prozent zu den schwächsten Werten im Dax.

Dagegen erklommen die Anteilsscheine von Rheinmetall mit 1.983 Euro ein weiteres Rekordhoch und gewannen zuletzt noch 0,7 Prozent. Bestätigte Kaufempfehlungen der Deutschen Bank und des Bankhauses Metzler für den Rüstungstitel könnten neben den anhaltend förderlichen Branchentrends dazu beigetragen haben.

Die Titel von Beiersdorf litten unter einer gestrichenen Kaufempfehlung des Analysehauses Jefferies und verbilligten sich um 1,4 Prozent. Die Marke Nivea kämpfe mit dem für die Aktie des Konsumgüterherstellers wichtigen Wachstum, begründete David Hayes seine am Dienstag vorliegende Neubewertung der Aktie. Zudem erschienen die Hoffnungen auf Innovationen im laufenden Halbjahr zu optimistisch.

Die Aktien von ATOSS Software setzten mit plus 6,1 Prozent zu einem Erholungsversuch an, nachdem die Privatbank Metzler eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte. Zur Begründung verwies Analyst Oliver Frey auf den Kurseinbruch um ein Drittel in den vergangenen acht Wochen. Die Kurskorrektur bringe für Anleger eine attraktive Chance mit sich. Mit Atoss setzten sie auf ein Unternehmen, das ein starkes Finanzprofil mit einer führenden Position im strukturell wachsenden Markt für Personalmanagement verbinde.

Die seit Mitte Juli um rund 60 Prozent abgestürzten Papiere von NorCom setzten ihre starke Erholung seit Wochenstart mit einem Kursanstieg von 63 Prozent fort. Tags zuvor waren die Titel des IT-Dienstleisters bereits um 88 Prozent hochgeschossen. Fundamentale Nachrichten dafür waren zunächst nicht ersichtlich./edh/stw

