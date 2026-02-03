DAX24.798 +1,1%Est506.008 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,19 +0,1%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.643 -0,2%Euro1,1819 +0,2%Öl66,06 -0,4%Gold4.924 +5,6%
EUREX/DAX-Future steigt im Verlauf über 25.000er-Marke

03.02.26 08:20 Uhr

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es am Dienstag im Verlauf weiter nach oben. Der März-Kontrakt steigt um 82 auf 25.015 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.030 und das Tagestief bei 24.948 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 628 Kontrakte. Klar positiv wird im Handel gewertet, dass in den vergangenen Tagen im Bereich unter 24.500 Punkten Käufer an den Markt kamen. Das Umfeld für Aktien bleibe positiv, damit könnte es noch ein Stück weiter nach oben gehen. Bei 25.500 Punkten wurde im Januar allerdings die Luft wesentlich dünner.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 02:20 ET (07:20 GMT)