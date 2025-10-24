DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,44 +1,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin96.025 +1,4%Euro1,1610 -0,1%Öl65,74 -0,3%Gold4.094 -0,8%
EUREX/DAX-Futures etwas höher - Warten auf US-Inflation

24.10.25 08:30 Uhr

DOW JONES--Etwas höher zeigen sich die DAX-Futures am Freitagvormittag. Mit großen Impulsen rechnen Marktteilnehmer vor dem Nachmittag nicht, wenn Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht werden. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 58 auf 24.371 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.381 und das Tagestief bei 24.292 Punkten. Der Umsatz ist mit bislang 930 Kontrakten sehr gering.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2025 02:31 ET (06:31 GMT)