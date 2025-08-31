EUREX/DAX-Futures folgen US-Rekorden nicht

DOW JONES--Knapp behauptet zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen. Die Rekordjagd an Wall Street wird in Europa nicht nachvollzogen. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 27 auf 24.063 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.097 und das Tagestief bei 24.014 Punkten. Der Umsatz ist allerding mit nur 635 Kontrakten extrem gering und damit kaum aussagekräftig für die Tagestendenz.

August 29, 2025 02:29 ET (06:29 GMT)