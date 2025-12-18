DAX23.971 ±0,0%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 +2,9%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.044 +1,0%Euro1,1723 -0,2%Öl59,96 -1,2%Gold4.327 -0,3%
EUREX/DAX-Futures leicht erholt - Kein neuer Verkaufsdruck

18.12.25 08:44 Uhr

DOW JONES--Leicht erholt zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Nach dem Kursrutsch unter die 24.000er-Marke am Vortag gebe es keinen weiteren Verkaufsdruck. Dies sei ein gutes Zeichen, heißt es im Handel. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 33 auf 23.925 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.953 und das Tagestief bei 23.868 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.107 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 18, 2025 02:45 ET (07:45 GMT)