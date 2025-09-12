DAX23.648 +0,1%ESt505.372 +0,2%Top 10 Crypto16,11 +2,0%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.638 +0,3%Euro1,1692 -0,1%Öl67,47 -0,2%Gold3.628 -0,3%
EUREX/DAX-Futures ziehen leicht an - Umsatz gering

11.09.25 08:34 Uhr

DOW JONES--Leicht nach oben arbeiten sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen vor. Der September-Kontrakt steigt um 44 auf 23.655 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.665 und das -tief bei 23.596 Punkten. Der Umsatz ist mit weniger als 900 Kontrakten allerdings sehr gering. Die Börsen warten auf die EZB-Zinsaussagen am Nachmittag.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/flf

(END) Dow Jones Newswires

September 11, 2025 02:34 ET (06:34 GMT)