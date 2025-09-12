EUREX/DAX-Futures ziehen leicht an - Umsatz gering

DOW JONES--Leicht nach oben arbeiten sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen vor. Der September-Kontrakt steigt um 44 auf 23.655 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.665 und das -tief bei 23.596 Punkten. Der Umsatz ist mit weniger als 900 Kontrakten allerdings sehr gering. Die Börsen warten auf die EZB-Zinsaussagen am Nachmittag.

September 11, 2025 02:34 ET (06:34 GMT)