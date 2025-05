EUREX/Kursverluste bei Renten-Futures - Umschichtung in Aktien

DOW JONES--Kräftige Kursverluste gibt es am Donnerstagmorgen bei den deutschen Renten-Futures. Händler sehen hier allerdings kein Problem als Folge etwaiger Inflationssorgen, sondern sehen Umschichtungen als Hauptgrund. "Wie bei den US- und Asien-Bonds sorgt das US-Gerichtsurteil gegen die Trump-Zölle für eine Abkehr von den sicheren Häfen", sagt einer. Aus den Anleihen werde Kapital abgezogen und wieder in den Aktienmarkt gebracht.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 50 Ticks auf 130,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,71 Prozent und das Tagestief bei 130,39 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 49.090 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 112 Ticks auf 119,90 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 28 Ticks auf 118,77 Prozent.

May 29, 2025 02:35 ET (06:35 GMT)