Activision Blizzard-Aktie: Am Ziel vorbeigeschossen

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Activision Blizzard, bekannt für Blockbuster-Spiele wie "Call of Duty" oder "World of Warcraft", stellt 2,78 Milliarden Dollar Erlös in Aussicht. Analysten hatten im Schnitt 2,95 Milliarden Dollar erwartet. Von der neuen "Call of Duty"-Version "Vanguard" erwarten Experten dieses Mal keine starken Impulse. Auch die Starts von zwei neuen Versionen von Bestsellern, "Diabolo IV" und "Overwatch 2", verzögern sich.

Ein Grund dafür, so Analysten, sei auch der Unmut ­vieler Spieleentwickler, weil der Konzern auf ­juristische Klagen wegen Belästigung und ungleicher Behandlung von Kolleginnen sehr zögerlich reagiert hatte. Erst kürzlich wurden weitreichende Maßnahmen eingeleitet, um diese Missstände zu beheben.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

