Allianz-Aktie: Allianz mit Russland-Plan

von David Heintz, Euro am Sonntag



Einen Verkaufspreis nannte das DAX-Unternehmen nicht. Die Transaktion werde die Gewinn- und Verlustrechnung jedoch aller Voraussicht nach mit etwa 400 Millionen Euro negativ beeinflussen. Nach Abschluss halten die Münchener eine Minderheitsbeteiligung von 49,9 Prozent am kombinierten Unternehmen. Mit der Beteiligung will die Allianz sicherstellen, dass das Geschäft weitergeführt wird.

Ob der DAX-Konzern seinen Anteil in Zukunft reduzieren oder ganz verkaufen will, ließ er offen. Die britische Investmentbank Barclays senkte das Kursziel von 230 auf 225 Euro, beließ die Einstufung aber auf "Halten". Laut Analystin Claudia Gaspari bleiben die Fundamentaldaten der Allianz insgesamt gesund.

Gelegenheit: Die Aktie lockt mit einer attraktiven Dividende. Der jüngste Rücksetzer bietet eine gute Einstiegsmöglichkeit.

















