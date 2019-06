Aroundtown: Gut gestartet

€uro am Sonntag

stellt das in ­Luxemburg angesiedelte Unternehmen, das einen Schwerpunkt in der Hotellerie hat, 460 bis 470 Millionen Euro operativen Gewinn in Aussicht, ein Wachstum von 28 Prozent gegenüber 2018. Darin berücksichtigt sind ein Anstieg der Mieten um vier Prozent sowie 150 Millionen Euro Erträge aus neu erworbenen Immobilien im Wert von 600 Millionen Euro.

Positive Überraschungen beim Gewinn für 2019 sind möglich, wenn weitere Objekte erworben werden, die auf der Liste möglicher Zukäufe im Wert von mehr als einer Milliarde Euro stehen. Über den 39-Prozent-Anteil am Wohnimmobilienverwalter Grand City Properties profitiert Aroundtown von der Entwicklung in einem weiteren Markt.

Fazit: Der Gewinnzuwachs beflügelt den Kurs des attraktiv bewerteten Dividendentitels. Weitere positive Impulse sind wahrscheinlich.















