BASF: Besser als erwartet

€uro am Sonntag

von Redaktion Euro am Sonntag



Schwache Nachfrage aus der Auto- und Luftfahrtindustrie sowie ein Überangebot bei Basischemikalien führten zu Margendruck, so die Ludwigshafener. Die Geschäftsentwicklung in der Pandemie habe zu Wertberichtigungen in Höhe von 2,8 Milliarden Euro geführt.

Operativ schlug sich der DAX-Konzern indes mit einem Gewinn von 581 Millionen Euro besser als erwartet. Im vierten Quartal rechnet BASF auch wegen Sparmaßnahmen mit weiterer Besserung. Das Betriebsergebnis soll 2020 wie geplant zwischen drei und 3,3 Milliarden Euro liegen. Die Aktie fiel.

Werbung

Bildquellen: BASF SE, BASF

______________________