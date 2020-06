BAT-Aktie: Leichter Dämpfer

€uro am Sonntag

Der für Marken wie Lucky Strike bekannte Konzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr nur noch einen Gewinnanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Zuvor war ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich avisiert worden. Beim Umsatz wird jetzt ein Zuwachs von ein bis drei Prozent erwartet. Zugleich verschob der Konzern das Umsatzziel von fünf Milliarden Pfund mit neuen Produktkategorien um zwei Jahre auf 2025.

Keine Probleme gibt es für den Tabakkonzern dagegen in den entwickelten Ländern, die drei Viertel des Gesamt- umsatzes ausmachen. Dort bleibe das Geschäft stark, insbesondere in den USA. BAT will weiterhin 65 Prozent des Gewinns an seine Aktionäre ausschütten.

Rendite: Tabakaktien sind Geschmackssache. Die Dividendenrendite ist hoch, die langfristigen Aussichten sind aber unsicher. Halten.













