Deals der Insider bei der Delivery Hero-Aktie: Gründer macht Kasse

von Ralf Witzler, Euro am Sonntag



Er hat das Unternehmen vor neun Jahren gegründet, führte es 2017 an die Börse und in diesem Jahr gelang ihm mit dem Essenslieferanten der Aufstieg in den Deutschen Aktienindex DAX. Die Rede ist von Niklas Östberg, der Delivery Hero von Berlin aus zur weltweiten Nummer 1 der Essenslieferanten machen will. Soeben hat der schwedische Vorstandsvorsitzende Aktien des Unternehmens im Wert von gut sieben Millionen Euro zu einem Preis von rund 111 Euro je Anteilschein verkauft, nicht weit entfernt vom Allzeithoch bei 116 Euro.

