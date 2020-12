Deals der Insider bei der Leifheit-Aktie: Vorstand kauft groß ein

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag



In einer zweiten Tranche erwarb Igor Iraeta Munduate, im Vorstand des hessischen Haushaltsgeräteherstellers Leifheit für das operative Geschäft zuständig, am 23. November Aktien im Wert von 38.121 Euro.

Anfang Oktober hatte der Spanier bereits Anteile im Wert von 66.877 Euro erworben. Aktuell notiert die Leifheit-Aktie auf Allzeithoch. Am 23. Oktober hatte die Firma aus Nassau an der Lahn ihre Umsatzprognose für das Jahr deutlich angehoben und erwartet nun elf bis 13 statt wie bisher sieben bis neun Prozent mehr Erlös. 2019 waren es 234 Millionen Euro.

