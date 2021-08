EVOTEC-Aktie: Neues 22-Jahreshoch errungen

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Der Hamburger Spezialist für Wirkstoffe bietet mit seinem Segment EVT Execute Firmen aus der Pharma- und Biotech-Branche Wirkstoffforschung und -entwicklung auf Basis von deren Patenten an. Im Bereich EVT ­Innovate entwickeln die Hanseaten eigene Wirkstoffprojekte und Plattformen, teilweise in Zusammenarbeit mit Partnern. Vor we­nigen Tagen eröffnete der Dienstleister in Redmont im US-Bundesstaat Washington mit J.POD eine vielversprechende Fertigungs- und Analyseplattform für Wirkstoffe.

EVOTEC strebt daneben die Zweitnotierung an der Wall Street an. Bei der jüngst vorgelegten Bilanz für das erste Halbjahr wurden die Ziele für 2021 bestätigt. Für Auftrieb beim EVOTEC -Aktienkurs sorgte auch das höhere Kursziel von M.M. Warburg: 48 statt bisher 40 Euro.

