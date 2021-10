GEA Group: Neue Ziele gesetzt

€uro am Sonntag

Aktien in diesem Artikel GEA 40,07 EUR

1,16% Charts

News

Analysen

von Luca Pilmes und Ralf Witzler, Euro am Sonntag





Bis 2026 erwartet GEA eine organische Umsatzsteigerung von jährlich vier bis sechs Prozent. Zudem soll den Planungen der "Mission26" genannten neuen Strategie zufolge die Ebitda-Marge ohne Berücksichtigung von Restrukturierungsaufwendungen auf mehr als 15 Prozent wachsen. Im Geschäftsjahr 2020 lag sie bei 11,5 Prozent. Wachstumsmöglichkeiten sieht der Düsseldorfer Konzern im Bereich New Food und im Servicegeschäft.

Außerdem prüfe das Management gezielte Zukäufe. Unternehmenschef Stefan Kleber sagte, GEA habe sich zum Ziel gesetzt, "an der Spitze der Maschinen- und Anlagenbau-Branche zu sein". Mit nachhaltigen Erhöhungen der Dividende werde man die Aktionäre am Erfolg beteiligen. An der Börse wurden die Ankündigungen mit einem Kurssprung honoriert.

Ambition: Auftragslage und ambitionierte Zukunftsstrategie versprechen höheren Umsatz und Gewinn. Anleger sollten einsteigen.

Bildquellen: GEA Group

_______________________