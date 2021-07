HORNBACH Holding-Aktie: Positive Resonanz treibt die Hornbach-Notierung

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Nach Bekanntgabe der Ergebnisse gewannen die Papiere der HORNBACH Holding um mehr als 20 Prozent an Wert und setzten sich an die Spitze des SDAX. Unterstützend kamen positive Analystenkommentare hinzu, die die Aktie zum Kauf empfehlen.

Die Experten verweisen darauf, dass sich die hohe Kundennachfrage auch im ­Auftaktquartal per Ende Mai trotz Verkaufs­beschränkungen aufgrund von Corona-Auflagen fortgesetzt habe. Das Plus sei vor allem dem Onlinehandel und dem Geschäft mit professionellen Kunden zu verdanken. So verbesserte sich der Konzernumsatz im Vergleich zum Rekordquartal des Vorjahres um 6,4 Prozent auf 1678 Millionen Euro.

Bildquellen: HORNBACH Holding

____________________________