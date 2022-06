HP-Aktie: Anleger sind überzeugt

€uro am Sonntag

von David Heintz, Euro am Sonntag



Der Gewinn pro Aktie liegt mit 0,94 US-Dollar leicht unter dem Vorjahreswert von 0,98 US-Dollar. 2021 lief das Geschäft aufgrund des Homeoffice-Trends besonders gut. Trotzdem gelang es dem Konzern auch in diesem Quartal, die Anleger mit dem Zahlenwerk zufriedenzustellen. 1,3 Milliarden US-Dollar werden in Form von Aktienrückkäufen und einer Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet.

Chef Enrique Lores kündigte zudem das Ende der Krise an und ruft die Rückkehr ins Büro für alle Mitarbeiter aus. Börsenlegende Warren Buffett deckte sich Anfang April mit 121 Millionen Aktien für 4,2 Milliarden US-Dollar ein.

Nach den Zahlen notiert die Aktie nah an ihrem Allzeithoch. Interessante Kombination aus Value und Technologie.















