Inditex-Aktie: Mit vollen Taschen

Der Umsatz stieg zum Vorjahr um 36 Prozent auf 6,74 Milliarden Euro. Analysten hatten mit einem Anstieg auf 6,3 Milliarden Euro gerechnet. Einer der Gründe für die positive Entwicklung war laut Vorstand eine deutliche Erholung der Kundenzahlen in den Läden. Zwischenzeitlich waren in China wegen des pandemiebedingten Lockdowns 67 Geschäfte geschlossen, aktuell sind es nur noch vier. Außerdem kündigte das Modeunternehmen seinen Rückzug aus Russland an. Der Konzern bildete eine Rückstellung in Höhe von 216 Millionen Euro. Ungeachtet der Sonderbelastung legte der Nettogewinn um 80 Prozent auf 760 Millionen Euro zu. Die Bruttomarge liegt mit 60,1 Prozent auf dem höchsten Stand seit einem Jahrzehnt.

Bodenbildung: Die Aktie zeigt nach den Zahlen Stärke. Sie bewegt sich am unteren Rand eines Seitwärtskanals. Trading-Chance.

