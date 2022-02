Infineon-Aktie: Die Aussichten sind gut

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Dies macht die EU, um die Abhängigkeit von US-Technologien und Fertigungskapazitäten in Asien zu verringern. Europas größter Chipkonzern Infineon, weltweit führend bei Chips für die Autoindustrie und bei Leistungshalbleitern, die Stromspannungen in vielen Anwendungen in verschiedenen ­Industrien regeln, wird davon profitieren.

Trotz starker Zahlen für das erste Quartal und erhöhter Prognose bei Umsatz und Marge für das Geschäftsjahr geriet die Aktie unter Druck. Mit 12,5 bis 13,5 Milliarden Euro Erlös werden 22 statt 21 Prozent operative Marge avisiert. Für einige hätte die Prognose noch höher sein können.

