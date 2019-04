Infineon: Peinliches Adieu

€uro am Sonntag

Asam durfte den Job übernehmen - und das wenige Tage vor seinem Wechsel zum Flugzeugbauer Airbus . Die Münchner rechnen nun nicht mehr mit einer Erholung der Chipnachfrage in der zweiten Jahreshälfte. Grund ist die anhaltende Schwäche in der Automobilbranche, vor allem in China sei die Nachfrage schleppend.

Der Umsatz soll deshalb im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September bloß um fünf Prozent statt, wie im Februar in Aussicht gestellt, um neun Prozent wachsen. Im Herbst lag die Prognose noch bei elf Prozent. Im Quartal bis Ende März habe man die erwarteten zwei Milliarden Euro Umsatz geschafft, im Sommer werde es aber nicht wie üblich aufwärts gehen. Börsianer straften die Infineon-Aktie stark ab.

Fazit: Die Aktie fiel unter die 100-Tage-Linie. Wir stufen die Aktie wegen der wiederholten Umsatzwarnung auf "Halten" herab.













