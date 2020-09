ING Groep: Aktie mit deutlichen Verlusten

€uro am Sonntag

von Stephan Bauer, €uro am Sonntag

Unter den hiesigen Kreditinstituten war es vor allem die Deutsche Bank, deren Aktie von den Auswirkungen der jüngsten Veröffentlichungen über Schwarzgeldskandale und Geldwäsche betroffen war. Doch auch im Ausland schlugen die Berichte hohe Wellen und ließen den ein oder anderen Branchenvertreter schwanken, so auch die ING Groep.

So fiel die ING Groep-Aktie vergangene Woche allein an nur einem Tag um neun Prozent. Die Vorhaltungen: Im Jahr 2014 soll eine polnische Tochter der ING den Namen eines Russen, der eine größere Summe überwiesen hatte und auf einer schwarzen Liste stand, verschleiert haben. Laut ING war jedoch der Name des "sanktionierten Subjekts" aufgrund eines Fehlers bei einer Transaktion aufgetaucht.

