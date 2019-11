LOréal: Mit Make-up zum Allzeithoch

€uro am Sonntag

Im dritten Quartal legte der Erlös des Pariser Konzerns L’Oréal auf vergleichbarer Basis um 7,8 Prozent auf 7,18 Milliarden Euro zu, deutlich stärker als der Markt mit 5,5 Prozent. Analysten hatten im Schnitt 6,4 Prozent Plus erwartet.

L’Oréal profitiert von der Nachfrage nach Luxus- und Spezialkosmetik. Erwartungsgemäß besonders gut läuft es im Raum Asien-Pazifik und Osteuropa. In Westeuropa stiegen die Erlöse dagegen nur leicht, in den USA schrumpften sie sogar. Unterm Strich gelang L’Oréal trotz des anspruchsvollen Wettbewerbsumfelds und konjunktureller Unsicherheiten das stärkste Wachstum seit mehr als einem Jahrzehnt, frohlockt Chef Jean-Paul Agon. Die Aktie legte deutlich zu. Anlegern bescherte sie in den vergangenen fünf Jahren jährliche Renditen von mehr als 15 Prozent.

Allzeithoch: Trotz der hohen Bewertung, gemessen am KGV, erreichte der Aktienkurs einen neuen Bestwert. Weiterhin aussichtsreich.













________________________

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com