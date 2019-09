Rocket Internet-Aktie: Kein Delisting

€uro am Sonntag

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist es nicht die Strategie, das Unternehmen zu privatisieren", sagte Samwer. Dennoch werde man weitere Aktien zurückkaufen. Dies sei jedoch abhängig von den Marktbedingungen und nicht unbedingt erforderlich.

Der Börsenwert von RI liegt derzeit nur geringfügig über den üppigen Barreserven der Berliner mit mehr als drei Milliarden Euro Cash. Ein wesentlicher Teil davon stammt aus Börsengängen in diesem Jahr wie Global Fashion Group in Frankfurt oder Jumia Technologies an der Wall Street ­sowie den IPOs aus 2018, etwa Home24 und Westwing Group. Seit dem vergangenen Jahr hat RI in 15 neue Web-Firmen investiert. Diese Strategie wird fortgesetzt.

Klartext: Kurzfristig belastet das Dementi zum Delisting den Kurs. Die hohen Cashreserven belegen den Erfolg des Geschäftsmodells.













