SAF HOLLAND-Aktie: Eckdaten beflügeln

€uro am Sonntag

von Ralf Witzler, €uro am Sonntag

Vor allem die gestiegene bereinigte operative Gewinnmarge kam positiv an und ließ die Aktie steigen. Lag die Ebit-Marge im Vorjahresquartal noch bei 5,4 Prozent, stieg sie für die Monate von Juli bis September auf 6,4 Prozent. Die gute Entwicklung beruhe in erster Linie auf dem konjunkturunabhängigeren und margenstarken Ersatzteilgeschäft sowie auf signifikanten Einsparungen bei den Vertriebs- und Verwaltungskosten, so die Unterfranken.

Der Konzernumsatz ging allerdings um rund 26 Prozent auf 232 Millionen Euro zurück, wodurch auch der operative Gewinn (Ebit) nach absoluten Zahlen von 17 Millionen auf 14,9 Millionen Euro sank.

