EQS-Adhoc: SAF-HOLLAND passt Prognose aufgrund des weiterhin schwachen Marktumfeldes in Nordamerika für das Geschäftsjahr 2025 an

29.07.2025 / 15:23 CET/CEST

29.07.2025 / 15:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Wer­bung Wer­bung SAF-HOLLAND passt Prognose aufgrund des weiterhin schwachen Marktumfeldes in Nordamerika für das Geschäftsjahr 2025 an Bessenbach (Deutschland), 29. Juli 2025. Die SAF-HOLLAND SE („SAF-HOLLAND“) passt auf Grundlage der aktualisierten Erwartungen bis Jahresende die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 an.

Vor dem Hintergrund einer allgemeinen Kaufzurückhaltung aufgrund der aktuellen US-Handelspolitik sowie der Unsicherheiten bezüglich der Einführung der EPA27-Abgasnorm für Trucks ab dem Modelljahr 2027 in den USA hat sich das Geschäftsumfeld unter anderem in den für SAF-HOLLAND wichtigen Nutzfahrzeugmärkten wie Nordamerika und Asien weiter eingetrübt. Wer­bung Wer­bung Daher erwartet der Vorstand nunmehr für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von rund 1.800 Mio. Euro (bisher: 1.850 Mio. Euro bis 2.000 Mio. Euro). Aufgrund der damit absolut schwächeren Ergebnisbeiträge der margenstarken Regionen Amerika und APAC wird eine bereinigte EBIT-Marge* von rund 9,3 % erwartet (bisher: 9,0 % bis 10,0 %). Der am 20. März 2025 im Prognosebericht veröffentlichte Zielwert für die Investitionsquote* von bis zu 3,0 % des Konzernumsatzes bleibt unverändert. Wer­bung Wer­bung Die angepasste Prognose gilt vorbehaltlich stabiler Wechselkurse sowie weiterer makroökonomischer und geopolitscher Entwicklungen als auch weiterer wesentlicher Änderungen wie zum Beispiel Anpassungen des United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA). Nach vorläufigen Ergebnissen erzielte SAF-HOLLAND im ersten Halbjahr 2025 erwartungsgemäß aufgrund der schwachen Kundennachfrage im Erstausrüstungssegment einen Umsatzrückgang von 11,9 % auf 891,6 Mio. Euro (Vorjahr 1.012,5 Mio. Euro). Das stärker konjunkturresiliente Ersatzteilgeschäft blieb mit einem Umsatz von 350,2 Mio. Euro um 5,9 % hinter dem Vorjahresumsatz von 372,0 Mio. Euro zurück. Das Vorjahresergebnis profitierte zudem stark von gezielten Sondervertriebsmaßnahmen in EMEA und Amerika. Organisch betrachtet – d.h. ohne den Einfluss von Währungskurs- und Akquisitionseffekten – verringerte sich der Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2025 um 130,1 Mio. Euro bzw. 12,8 %. Währungskursveränderungen verringerten den Konzernumsatz um 1,2 %. Das bereinigte EBIT* sank im ersten Halbjahr 2025 im Wesentlichen umsatzbedingt um 19,3 % auf 83,0 Mio. Euro (Vorjahr 102,8 Mio. Euro). Die bereinigte EBIT-Marge* blieb mit 9,3 % (Vorjahr 10,2 %) innerhalb des Zielkorridors von 9,0 % bis 10,0 %. Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 13,1 % nahezu auf Vorjahresniveau (13,2 %). Zusätzlich belastend wirkten sich Mehrkosten im Einkauf in Höhe eines mittleren einstelligen Millionen-Euro-Betrages im Zusammenhang mit der Handelspolitik der USA aus, welche im weiteren Jahresverlauf durch Gegenmaßnahmen wie z.B. Preiserhöhungen weitestgehend kompensiert werden sollen. Der rückläufige Ergebnisbeitrag reduzierte den freien operativen Cashflow*, der im ersten Halbjahr 2025 9,1 Mio. Euro betrug (Vorjahr: 44,3 Mio. Euro). Zusätzlich wurde er durch einen höheren Zahlungsmittelabfluss aus der Veränderung des Net Working Capital (NWC) beeinflusst. Ursächlich hierfür waren insbesondere der grundsätzlich höhere Vorratsbedarf des Ersatzteilgeschäfts sowie ein vorsorglich angepasstes NWC-Management im Zuge der aktuellen Zollkonflikte. Der Halbjahresfinanzbericht 2025 wird am 7. August 2025 veröffentlicht unter: https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen Bei den mit * gekennzeichneten Kenngrößen handelt es sich um sog. alternative Leistungskennzahlen. Eine Definition hierzu findet sich im Geschäftsbericht 2024 auf den Seiten 311 ff. Dieser ist unter https://corporate.safholland.com/fileadmin/user_upload/Corporte_Website/Investor_Relations/Financial_Reports/2025/German/SAF-HOLLAND_SE_Geschaeftsbericht_2024.pdf abrufbar. Kontakt:

Dana Unger

VP Investor Relations, Corporate & ESG Communication



SAF-HOLLAND SE

Hauptstraße 26

63856 Bessenbach

Telefon +49 6095 301-949

