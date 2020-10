SAFRAN-Aktie: Hier fliegen wieder die Hoffnungen

€uro am Sonntag

Aktien in diesem Artikel

von Stephan Bauer, €uro am Sonntag

Zuletzt zog der SAFRAN-Kurs trotz der in vielen Ländern dramatisch ansteigenden Corona-Fallzahlen an. Auslöser waren Berichte, wonach Pharmaunternehmen wie Pfizer oder Moderna, die an einem Impfstoff arbeiten, noch im November eine sogenannte Notfallzulassung in den USA beantragen wollen.

Die Hoffnungen darauf ließen die Kurse luftfahrtnaher Unternehmen steigen, auch die Aktien von Airbus oder des deutschen SAFRAN-Konkurrenten MTU Aero legten zu. SAFRAN-Chef Philippe Petitcolin erwartet eine Rückkehr des Geschäfts auf das Vorkrisenniveau erst Ende 2023.

