Samsung Electronics-Aktie: Die Chips sind gefragt

€uro am Sonntag

Der Weltmarktführer bei Speicherchips und weltgrößte Hersteller von Smartphones und Flachbild-TVs stellte für das erste Quartal 5,2 Milliarden Dollar Gewinn in Aussicht. Das sind knapp drei Prozent mehr als im Vorjahr, die Zahl überstieg die Analystenschätzungen leicht. Der Umsatz kletterte auf 44,7 Milliarden Dollar, was rund fünf Prozent Plus entspricht.

Der Rückgang bei Handyverkäufen wurde durch höhere Umsätze mit Speicherchips überkompensiert. Wegen des weitaus höheren Datenverkehrs durch die häufigeren Videokonferenzen werden Rechenzentren offenbar mit leistungsfähigen Speicherchips aufgerüstet. Für den Primus im zyklischen Chipgeschäft zahlt sich das aus.

Impuls: Setzt sich die positive Entwicklung fort, dürfte die Samsung-Aktie den Abstand zur 1.000-Euro-Marke zügig verkürzen. Kaufen.















