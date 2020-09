SMA Solar-Aktie: SMA Solar-Geschäfte erstaunlich robust

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Das Geschäft des Herstellers von Wechselrichten (Invertern), die den in Photovoltaikanlagen erzeugten Gleichstrom in nutzbaren Wechselstrom wandeln, läuft während der Pandemie erstaunlich robust. Dank eines starken Projektgeschäfts in den USA und ­eines soliden Handelsgeschäfts in Europa ­erwartet Finanzvorstand Ulrich Hadding im dritten und vierten Quartal im Vergleich zu den Prognosen zu Beginn des Jahres ­"einen höheren Auftragseingang".

Bei der Bruttomarge hofft Hadding, wieder an die 20 Prozent heranzukommen. Die Restruk­turierungen und die Sparsamkeit während der vergangenen Jahre machten sich - ebenso wie der Rückzug der Firma aus China und Indien - nun bezahlt, meint Hadding. Der SMA Solar-Aktienkurs legte deutlich zu. Auf Sicht eines Jahres liegt die Notierung mit über 70 Prozent im Plus.

