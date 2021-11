Under Armour-Aktie: Mit starker Quartalsbilanz

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, €uro am Sonntag

Unter seiner Führung erweitert der Sportartikelkonzern Under Armour aus Baltimore im US-Bundesstaat Maryland sein Angebot erfolgreich im Bereich Frauenmode und Sportschuhe. Für das Geschäftsjahr stellt der Konkurrent von Nike, Adidas und Puma nun ein Plus von 25 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht. Bisher sollten es nur 20 Prozent mehr sein.

Engpässe in der Logistik, die anderen zu schaffen machen, meistert der Konzern offenbar. Im dritten Quartal legte der Erlös um acht Prozent auf 1,5 Milliarden Dollar zu, ebenfalls stärker als erwartet.

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images

