Varta-Aktie: Varta mit enttäuschendem Zahlenwerk

von Ralf Witzler, Euro am Sonntag In den Tagen nach Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und des Ausblicks auf 2021 Ende vergangener Woche kamen die Papiere ordentlich unter die Räder. Sie verloren in der Spitze fast ein Viertel ihres Werts.

Waren die Zahlen für das zurückliegende Jahr recht ordentlich und im Rahmen dessen, was Analysten erwartet hatten, enttäuschte Varta die Experten mit dem Ausblick. Daran konnte auch das in Aussicht gestellte Umsatzplus von rund acht Prozent und die Ankündigung, eine Dividende ausschütten zu wollen, nichts ändern. In der Folge setzten die meisten Analysten ihre Empfehlung für Varta auf "Verkaufen".

