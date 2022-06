Wunschanalyse der Woche: 3M-Aktie

€uro am Sonntag

von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag



Vielen sind Produkte der Minnesota Mining and Manufacturing Company (3M) aus dem Alltag bekannt, etwa als lichtreflektierende Beschichtungen auf Fahrzeug- und Verkehrszeichen, Signalwesten und Bekleidung. Weil 3M seine Technologien meistens anhand der spezifischen Anforderungen eines Unternehmens oder einer Branche entwickelt, zum Beispiel Beschichtungen für die Rotoren in Windparks, fährt der Konzern hohe Margen ein.

Spezialchemikalien, deren Herstellung oft mit hohen Risiken für die Umwelt verbunden sind, sind ein wesentlicher Teil des Geschäfts und damit auch die juristischen Risiken. Aktuell droht 3M diesbezüglich in Europa Ungemach. Die Böden in der Umgebung des 3M-Werks im belgischen Antwerpen sind mit Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) chemisch verseucht. Die drohende Klage belastet den Kurs. Dank kontinuierlicher Dividendenerhöhungen, nun schon 64 Jahre in Folge, ist die Aktie bei Langfristanlegern begehrt.

