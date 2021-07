Wunschanalyse der Woche: AMD-Aktie

€uro am Sonntag

Analysten erwarten, dass Intel-Konkurrent AMD die Übernahme des Chipentwicklers Xilinx bis Jahresende unter Dach und Fach bringen kann. Xilinx aus dem kalifornischen San José schreibt geschätzte 3,5 Milliarden Dollar Umsatz und gut 915 Millionen Dollar Nettogewinn im Geschäftsjahr bis Ende März. Der Konzern, den sich auch Intel gern geschnappt hätte, ist mit seinen programmierbaren Chips für Netzwerkrechner weltweit führend. Die Chips sind bei den Betreibern großer Rechenzentren wie Amazon und Google beliebt.

Zudem werden sie in 5G- Mobilfunknetzen eingebaut. Dort und in den Rechenzentren sind sie für Anwendungen in künstlicher Intelligenz, für Automatisierungen und bei Bildverarbeitungen zuständig. Analysten erwarten in diesen Märkten prozentual zweistellige jährliche Wachstumsraten. Das stärkt den im Vergleich zu Intel viel kleineren Rivalen. Im Gegensatz zu seinem großen Nachbarn in Santa Clara hat AMD die Fertigung ausgelagert. Mit 14,7 Milliarden Dollar (ohne Xilinx) erwarten Analysten für 2021 gut 50 Prozent mehr Umsatz, beim Nettogewinn ein Plus von knapp 70 Prozent.

