Wunschanalyse der Woche: OSRAM

Ausbleibende Aufträge aus der Automobilbranche beunruhigen Olaf Berlien. Soeben sah sich der OSRAM -Vorstandschef gezwungen, die Jahresprognose ganz zu kippen: ­Angesichts der Zurückhaltung vieler Kunden aus der Autobranche erwartet der Münchner Lichttechnikkonzern in dem bis Ende September laufenden Geschäftsjahr einen drastischen Rückgang seiner Umsätze und Gewinne. Zudem belasteten die Abkühlung der Konjunktur und geopolitische Unsicherheiten die Nachfrage.in den vergangenen Monaten. Der Aktienkurs ist in den vergangenen vier Wochen um fast 25 Prozent talwärts gerutscht. Berlien hat einen harten Sparkurs angekündigt, die Streichung von 500 Stellen am Halbleiter-­Standort in Regensburg ist schon beschlossen, womöglich kommt es noch dicker. Im ­Februar bestätigte OSRAM Verhandlungen mit den Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle Group, die bis zu 100 Prozent der Münchner übernehmen wollen. Es ist die Frage, ob die Investoren angesichts der Lage ein attraktives Angebot vorlegen. Wir stufen die Aktie auf "Halten" herunter, Stopp beachten.bau

Branche: LED-Halbleiter

Firmensitz: München

Börsenwert: 3,4 Mrd. Euro

