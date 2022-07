Wunschanalyse der Woche: PVA Tepla-Aktie

€uro am Sonntag

Der SDAX-Konzern PVA Tepla stellt Maschinen für die Hightechindustrie her, etwa für Vakuum-, Hochtemperatur- und Plasmaprozesse sowie Qualitätsinspektionen. PVA Tepla liefert insbesondere Anlagen zur Züchtung von Kristallen für die Halbleiterindustrie. Ein großer Wachstumstreiber bei den Mittelhessen ist der weltweite Halbleitermangel. Chef Manfred Bender rechnet in diesem Segment mit weiterem Wachstum. Für das erste Quartal hatte sein Unternehmen einen Umsatzanstieg von 40 Prozent zum Vorjahresquartal vermeldet, der Auftragseingang wurde mehr als verdoppelt.

Die Prognosen sind vielversprechend. Nach rund 156 Millionen Euro Umsatz im Vorjahr strebt das Unternehmen für 2022 ein Geschäftsvolumen zwischen 170 und 180 Millionen Euro an. Der Auftragsbestand ist hoch. Von ihrem Höchststand kam die Aktie deutlich zurück. Zwar könnte sich die Weltwirtschaft erst einmal abkühlen, doch das Papier bleibt aussichtsreich.

