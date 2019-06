Wunschanalyse der Woche: T-Mobile US

€uro am Sonntag

T-Mobile US

wollen den Zusammenschluss von T-Mobile US und Sprint vor Gericht stoppen. In ihrer Klage erklären sie, dass geringerer Wettbewerb die Preise für Kunden nach oben treiben werde. Die beiden Konzerne warten auf die Genehmigung ihrer Fusion durch das amerikanische Justizministerium.sind die hohen Kosten für den Aufbau des 5G-Netzes. Zudem würde die durch Sprint verstärkte Deutsche-Telekom-­Tochter ein härterer Konkurrent für die beiden Marktführer AT & T und Verizon . Welche Entscheidung das Justiz­ministerium fällen wird, ist offen. Grünes Licht für die in den vergangenen Jahren bereits zweimal gescheiterte Fusion würde es wohl nur unter Auflagen geben.US wäre eine Zustimmung der ­Behörden ein positives Signal. Ein Scheitern aber sollte zumindest teilweise bereits im Aktienkurs verarbeitet sein. Das operative Geschäft entwickelt sich weiterhin gut: Im ersten Quartal hatte die Telekom-Tochter mehr Kunden gewonnen als erwartet und auch beim Gewinn die Analystenschätzung überboten. Anleger sollten investiert bleiben.

Branche: Telekommunikation

Firmensitz: Bellevue, Washington (USA)

Börsenwert: 56,9 Mrd. €

