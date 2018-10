Ich kaufe jetzt: Neways Electronics

€uro am Sonntag

Name:Geboren:Position:Bestes Investment: Reply Spa Schlechtestes Investment: Joyou aus den Niederlanden. Die Anforderungen an die Elektronik werden durch die digitale Revolution immer größer. Auch werden immer mehr Produkte und Dienstleistungen angeboten, die nur durch Elektronik funktionieren.Neways ist ein Komplettanbieter im Electronic Manufacturing Service und unterstützt die globale Fertigungsindustrie mit individuellen Lösungen für elektronische Anwendungen. Dabei kann es um elektronische Bauteile, Baugruppen oder voll integrierte Betriebssysteme gehen. Neways hat Tochterfirmen an strategischen Standorten in Europa und Asien. Dabei ist die Nähe zu führenden Industrie-und Technologieregionen wichtig.belegt ein im Schnitt zweistelliges Umsatzwachstum in den letzten Jahren. Die Margen und das operative Ergebnis wurden ebenfalls deutlich gesteigert. Auch für die Zukunft ist das Management überzeugt, die erfolgreiche Entwicklung des Konzerns fortzuschreiben. Bei einer weiterhin moderaten Bewertung sehen wir wegen guter Zukunftsaussichten ein attraktives Kurspotenzial.___________________