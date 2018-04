Ich kaufe jetzt: Nordic Waterproofing Holding A/S

€uro am Sonntag

Nordic Waterproofing Holding A/S ist ein schwedisches Unternehmen mit Sitz in Helsingborg. Das Unternehmen hat eine führende Marktstellung bei Dach- und Fassadenprodukten im skandinavischen Raum.wird an neun Produktionsstätten in drei Ländern produziert. Das Unternehmen ist ein Zusammenschluss von zwei Unternehmen, die von einem Private-Equity-Investor 2016 an die Börse Stockholm gebracht wurde. Neben einem guten organischen Wachstum verfolgt Nordic Waterproofing eine gezielte Akquisitionsstrategie, um seine Marktstellung in Skandinavien weiter auszubauen., ein Vollsortimenter für innovative und einfach zu in­stallierende Dach- und Fassadenprodukte zu werden und den adressierten Markt möglichst flächendeckend zu bedienen. Das Unternehmen hat gute Bilanzrelationen und einen starken Cashflow. Entsprechend kann eine hohe Dividende ausgeschüttet werden. Nordic Waterproofing ist moderat bewertet und besitzt wegen der guten Zukunftsaussichten weiteres Kurspotenzial.