Wunschanalyse der Woche: Electronic Arts

Die Softwarefirma Electronic Arts aus Kalifornien hat einige der bekanntesten Videospiele entwickelt. "FIFA", "Need for Speed" oder die "Sims" wurden mehr als 100 Millionen Mal verkauft. Vor allem bei Sportspielen ist Electronic Arts stark., ein starker Titel aber kann ähnlich wie bei Hollywoodfilmen über Fortsetzungen viele Jahre die Kasse des Produzenten füllen. Durch den direkten Verkauf über das Internet kann Electronic Arts seine Margen verbessern.. Trotz enttäuschender Resonanz auf "Star Wars Battlefront 2" konnte der Konzern die Gewinn­erwartung der Analysten zuletzt leicht überbieten. Die nächsten Quartalszahlen sollen am 8. Mai veröffentlicht werden. Für das bis Ende März laufende Geschäftsjahr 2019 erwarten Analysten bei EA ein Gewinnwachstum von 16,5 Prozent.Gemessen am Kurs-­Gewinn-Verhältnis ist die Aktie somit nicht mehr billig. Das Geschäft sollte sich dank des starken Portfolios auch in wirtschaftlich schlechteren Zeit gut entwickeln. Anleger sollten darum investiert bleiben.

Branche: Software

Firmensitz: Redwood City, Kalifornien (USA)

Börsenwert: 29,7 Mrd. €







