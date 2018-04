Wunschanalyse der Woche: Evotec

€uro am Sonntag

Die Hamburger Biotechfirma Evotec hat gute Geschäftsergebnisse vorgelegt. Der Umsatz stieg im vergangenen Jahr um 57 Prozent auf 258 Millionen Euro und übertraf damit die höchste Analystenschätzung. Auch das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) wuchs stärker als von Börsianern erwartet, um 60 Prozent auf 58 Millionen Euro.. Firmenchef Werner Lan­thaler hat dreimal die 30 als Ziel ausgegeben: Der Umsatz soll um mehr als 30 Prozent steigen, das bereinigte Ebitda um rund 30 Prozent, die Forschungsausgaben sollen bis zu 30 Millionen Euro betragen. Evotec profitiert davon, dass Pharmakonzerne Forschungsprojekte an externe Dienstleister ausgliedern, um Kosten zu senken. Zugleich hat Evotec mehr als 80 verpartnerte Programme in der Pipeline.und eine neue Partnerschaft mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi haben die Hanseaten ihre Position weiter gestärkt. Die im TecDAX notierte Aktie hat nach dem steilen Kursanstieg im vergangenen Jahr deutlich an Wert verloren, die Investmentstory von Evotec aber bleibt intakt.

Branche: Biotechnologie

Firmensitz: Hamburg

Börsenwert: 2,2 Mrd. €







