Rieter Holding: Schweizer Schnäppchen

€uro am Sonntag

Bildquellen: iStock/alexsl, Basov Mikhail / Shutterstock.com, Tang Yan Song / Shutterstock.com

Trump will Strafzölle und die Welt hat Angst vor einem Handelskrieg. Das lastet auf den Börsen. Arg getroffen hat es Rieter . Die Aktie des Spezialisten für Textilmaschinen und entsprechende Dienstleistungen hat in den letzten vier Wochen 20 Prozent verloren.. Zwar fiel der Gewinn des Maschinenbauers im vergangenen Jahr von 42,7 auf 13,3 Millionen Franken oder von 9,39 auf 2,92 Franken je Aktie. Doch das war die Folge von ­Aufwendungen in Höhe von 36 Millionen Franken für die ­Restrukturierung des Standorts Ingolstadt mit Verlagerung der Produktion nach Tschechien.2017 ein Umsatzplus von 2,2 Prozent auf 965,6 Millionen Franken und der Bestelleingang kletterte um 16,2 Prozent auf 1.051,2 Millionen Franken. Die Nachfrage in der Branche ist offensichtlich gut und allein der Kauf der SSM Textilmaschinen im vergangenen Juli verspricht 2018 einen Umsatzeffekt bei Vollkonsolidierung von etwa fünf Prozent.Produktinnovationen auswirken. Zuversichtlich blickt Rieter auf die Internationale Ausstellung für Textilmaschinen ITMA in Barcelona im Juni 2019. Im nächsten Jahr ist aber nicht nur mit einem Umsatz von über 1050 Millionen Franken zu rechnen, sondern auch mit Kostensenkungen aus der Produk­tionsverlagerung nach Tschechien von über 15 Millionen Franken pro Jahr.von acht Prozent 2019 soll die Gewinn­spanne mittelfristig auf rund zehn Prozent steigen. Beim dann angepeilten Umsatz von 1,3 Milliarden Franken könnte der Gewinn in wenigen Jahren über 20 Franken je Aktie liegen. Für antizyklisch orientierte Anleger bietet die Schweizer Aktie eine Gelegenheit.deutlich steigen. Antizyklisch orientierte Anleger steigen ein.ISIN: CH 000 367 144 0 Gew./Aktie 2019e: 13,50 CHFKGV 2019/Dividende: 15,7/2,9 %EK* je Aktie/KBV: 97,78 CHF/1,9EK*-Quote: 43,6 %Kurs/Ziel/Stopp: 191,20/249/129 CHF* Eigenkapital, eigene Schätzungen._____________________________