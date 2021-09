Magforce-Aktie: Kurzfristige Gewinnchancen winken

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag





Geld, Gedanken, Glück und Geduld - das sind Kostolanys 4G der Börse. Geduld scheinen Anleger mit Magforce nicht mehr viel zu haben. Seit einem Zehnjahreshoch 2017 ist der Kurs des Spezialisten für Krebstherapien im Abwärtstrend. Nachdem die Berliner vor fünf Jahren sensationelle Perspektiven für ihre Krebstherapien - insbesondere zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA - verkündet hatten, gab es in den letzten Jahren nur Verzögerungen, die Markteinführung ist immer noch nicht erfolgt. Das könnte sich jetzt ganz schnell ändern. Im vergangenen Jahr wurde eine wichtige klinische Studie für die Therapie durchgeführt, und diese hat die Erwartungen bestätigt: geringe Nebenwirkungen und schnelle Behandlung.

Derzeit läuft bei Magforce bereits eine weitere klinische Studie. Gut informierte Kreise gehen davon aus, dass die Berliner Anfang nächsten Jahres, möglicherweise sogar noch Ende 2021, die Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA für ihre Therapie bekommen werden. Und dann eröffnet sich für das Unternehmen ein gewaltiger Markt mit einem jährlichen Volumen von 4,1 Milliarden Dollar, allein in den USA. Angesichts des großen Markts und der guten Therapieergebnisse rechnen Branchenkenner damit, dass Umsatz und Gewinn bei Magforce in den nächsten Jahren explodieren werden. In etwa zwei bis drei Jahren sollen die Erlöse von derzeit etwa 1,0 Millionen auf mehr als 50 Millionen Euro hochschießen. Besitzt die Aktie damit mittelfristig Vervielfachungspotenzial, so gibt es auch kurzfristig Fantasie: Die US-Zulassung der Therapie erfolgt möglicherweise bereits in wenigen Monaten. Die dann geplante gleichzeitige Notierung an der US-Börse Nasdaq sollte den Kurs kräftig anschieben. Noch ein klein wenig Geduld dürfte sich bei Magforce auszahlen.

Die Zulassung der Therapie und der Nasdaq-IPO könnten die Aktie schon in wenigen Monaten nach oben katapultieren.

ISIN: DE 000 A0H GQF 5

Gew./Aktie 2022e: 0,03 €

KGV 2022/Dividende: 119,3/-

EK * je Aktie/KBV: 1,10 €/3,3

EK *-Quote: 54,1 %

Kurs/Ziel/Stopp: 3,65/9,80/2,30 €















