Hot Stock der Wall Street: Camping World-Aktie

von Tim Schäfer, Euro am Sonntag





Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 28 Prozent auf den Rekordwert von zwei Milliarden Dollar. Der Überschuss erhöhte sich um die Hälfte auf 246 Millionen Dollar. TV-Star und Vorstandschef Marcus Lemonis erhöhte Anfang August die Ergebnisprognose für das laufende Jahr. Die Aktie ist günstig, das Gewinnvielfache einstellig. Klar befindet sich die Nachfrage am oberen Ende des Zyklus, gleichwohl zeichnet sich keine Abschwächung des Outdoor-Trends ab.

Lemonis macht intensiv vom Aktienrückkaufprogramm Gebrauch. Er übernimmt zudem kleinere Wohnmobilhändler. Mittlerweile ist Camping World Holding an 185 Standorten in 40 Bundesstaaten mit den Marken Camping World, Good Sam und Gander RV & Outdoors ansässig. Analysten erwarten im laufenden Jahr ein Umsatzplus von 24 Prozent. Es gibt auch eine kleine Dividende. Lemonis genehmigt sich übrigens nur ein Jahresgehalt von 11 000 Dollar, besitzt aber zugleich 1,2 Prozent der Aktien des Unternehmens.

Tim Schäfer ist Journalist und schreibt seit 1998 über Börse, Aktien und Unternehmen. Seit 2006 lebt der studierte Diplom-Betriebswirt und DVFA-Aktienanalyst in New York und berichtet von dort über die Geschehnisse an der Wall Street, unter anderem für Euro am Sonntag. Bekannt ist Schäfer für seine Berichterstattungen über kleine Nebenwerte.

