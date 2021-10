Schaltbau-Aktie: Ein attraktives Gesamtpaket

€uro am Sonntag

von Georg Pröbstl, Euro am Sonntag





Schaltbau-Aktionäre hatten keine guten Jahre. Es gab jahrelang Verluste, und die Aktie dümpelte trotz der Rekordjagd an den Börsen nur müde vor sich hin. Im Juli allerdings ist der Knoten geplatzt. In nur drei Wochen schoss der Kurs des Verkehrstechnikkonzerns 50 Prozent nach oben. Auslöser war ein Übernahmeangebot durch die Carlyle Group. Der US-Investor hielt schon im August über seine Tochter Voltage Bitco 69 Prozent am Münchner Bus- und Bahnzulieferer und will nun 53,50 Euro für jede Schaltbau-Aktie zwecks Übernahme zahlen. Zeitnah ist auch eine außerordentliche Hauptversammlung vorgesehen, um einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BuG) mit den Kleinaktionären abzuschließen, die ihre Anteile nicht verkaufen wollen. Neben einer Barabfindung sind dann alternativ schöne Garantiedividenden zu erwarten. Mehrere Investoren haben sich wegen dieser Aussichten in den vergangenen Wochen schon bei Schaltbau positioniert.

Allerdings ist ein BuG nur ein Teil der Geschichte. Denn die Perspektiven von Schaltbau sind nach dem vor zwei Jahren vollzogenen Turnaround mehr als rosig. Bei einem erwarteten Umsatzanstieg zwischen fünf und zehn Prozent in diesem Jahr auf 520 bis 540 Millionen Euro ist die Aktie mit geschätztem 22er-KGV nicht teuer. In den nächsten Jahren dürfte die Bewertung sogar deutlich attraktiver werden. Chef Jürgen Brandes will von der Digitalisierung profitieren und den Ausbau neuer Geschäftsfelder wie neue Energien und E-Mobilität vorantreiben. In fünf Jahren soll der Umsatz bei 750 bis 800 Millionen Euro liegen. In wenigen Jahren sind Gewinne um 5,0 Euro je Aktie drin und ein Zehner-KGV. Wachstum, Übernahmeangebot, garantierte Dividenden: Schaltbau ist ein attraktives Gesamtpaket bei relativ geringem Risiko.

BuG und Garantiedividende sichern die Aktie nach unten ab, Wachstum verspricht steigende Kurse. Klarer Kauf.

ISIN: DE 000 A2N BTL 2

Gew./Aktie 2022e: 3,0 €

KGV 2022/Dividende: 17,8/-

EK* je Aktie/KBV: 14,05 €/3,8

EK*-Quote: 38,0 %

Kurs/Ziel/Stopp: 53,40/68,50/37,40 €

